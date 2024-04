Juventude aproveita noite infeliz de Cássio para vencer Corinthians em casa

O Corinthians perdeu por 2 a 0 para o Juventude nesta quarta-feira (17), no Alfredo Jaconi, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão sofreu com uma noite infeliz do goleiro Cássio.

O que aconteceu

Cássio não foi bem nos dois gols do Juventude. No primeiro, não evitou chute de longe de Jean Carlos. No segundo, saiu jogando mal na defesa e viu Lucas Barbosa ampliar.

O Corinthians apostou numa formação mais ofensiva, com apenas um volante (Raniele) e Rodrigo Garro e Igor Coronado juntos. A estratégia do técnico António Oliveira não funcionou.