Luis Enrique celebra classificação do PSG sobre o Barcelona na Champions: "Fizemos um jogo completo"

Nesta terça-feira, o Paris Saint-Germain eliminou o Barcelona e avançou à semifinal da Liga dos Campeões. O clube francês reverteu o 3 a 2 sofrido no Parque dos Príncipes, fazendo 4 a 1 nos catalães no Estádio Olímpico Lluís Companys. Luis Enrique, técnico do PSG, em entrevista coletiva após o confronto, exaltou o comprometimento de seus jogadores e achou o resultado justo pelo que foi apresentado dentro de campo.

"Começamos de forma brilhante. Aos 12 minutos, Lamine (Yamal) fez uma jogada espetacular e o Barça marcou primeiro. Depois, há a expulsão de Araújo. Fizemos um jogo completo do início ao fim. Os nossos jogadores estão orgulhosos desta vitória", afirmou Luis Enrique.

Questionado a respeito da expulsão de Ronald Araújo, aos 29 minutos da primeira etapa, o comandante do PSG preferiu não comentar sobre a arbitragem. "Não costumo julgar. Não vi. Tento protestar pouco ou nada. Hoje, a nossa equipe deu um passo de maturidade. Vamos jogar contra o Dortmund, que já enfrentamos na fase de grupos. Não estou falando dos árbitros. Há 12 anos que tento aceitar qualquer decisão e focar no que posso controlar."