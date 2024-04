Xavi explica qual foi a 'virada de chave' para o crescimento de Raphinha na temporada

"Para nós é uma grande oportunidade como clube. Jogamos em casa, temos esse fator a nosso favor. Montjuïc tem que ser como as noites mágicas do Camp Nou. Imagino um jogo muito parecido com o jogo de ida: eles não vão especular, vão nos pressionar, vão em frente. Teremos que encontrar espaços e mostrar personalidade para avançar às semifinais. Estamos falando de um dos melhores times e treinador do mundo. Temos muito entusiasmo e vontade", disse.

Quem também terá de lidar com os holofotes na noite de terça-feira é Dembélé, que deixou o Barcelona para se transferir ao PSG no início da atual temporada europeia. Xavi lamentou a saída do jogador francês, agora rival por uma vaga na semifinal da Champions League.

"Me senti mal por ele ter ido embora, ele estava em um momento extraordinário. Mas não guardo rancor dele. Vou cumprimentá-lo. Tenho muito respeito por ele", falou.