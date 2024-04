Raphinha brilha, Barça vence PSG e sai na frente nas quartas da Champions

O jogo de volta acontecerá na próxima terça (16), no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona. O time catalão tem compromisso antes, no próximo sábado, contra o Cádiz, por La Liga. Já o PSG teve seu jogo no Campeonato Francês adiado e não entrará em campo neste fim de semana.

Quem avançar enfrentará Atlético de Madri ou Borussia Dortmund na semifinal. O primeiro jogo desse duelo aconteceu hoje, no Civitas Metropolitano, com vitória do time espanhol por 2 a 1.

Como foi o jogo

Marquinhos recordista e em nova posição. Capitão do PSG no jogo de hoje, ele chegou a 436 partidas pelo clube parisiense, isolando-se à frente do francês Jean-Marc Pilorget. O brasileiro, inclusive, atuou em função à qual não está habituado: foi uma espécie de lateral direito. Sem a bola, marcou pela beirada do campo, tendo duelos frequentes com Raphinha. Com a bola, subiu pouco ao ataque, proporcionando liberdade para Nuno Mendes avançar.

Barcelona vertical e letal. O PSG pressionou forte e, especialmente nos 20 primeiros minutos, parecia ter o controle do jogo. Mas o time catalão sobreviveu. O Barça passou a gerar boas situações na segunda metade da etapa inicial, na bola parada e na velocidade de Yamal e Raphinha. Foi justamente dos pés do brasileiro que saiu o gol que abriu o placar, aos 37 minutos.

Alteração tática do PSG mudou o jogo. Luis Enrique colocou Barcola, que volta de lesão, no lugar de Asensio. A mudança fez Dembélé atuar mais centralizado e adicionou velocidade ao setor ofensivo. Com a nova formação, os parisienses buscaram virada relâmpago em intervalo de três minutos.