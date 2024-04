São Paulo terá sequência de jogos fora de casa visando superar retrospecto ruim

Na edição passada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor demorou 17 jogos para conquistar o primeiro triunfo como visitante. Na ocasião, o time paulista venceu o Bahia, por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, com gol de Caio Paulista. No período de jejum fora de casa, o São Paulo empatou em oito oportunidades e perdeu em nove.

Thiago Carpini, técnico do São Paulo, no total, comandou a equipe como visitante em sete confrontos, com três vitórias, dois empates e duas derrotas. Isso resulta em cerca de 52,4% de aproveitamento longe do Morumbis.

Pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor visita o Flamengo, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), nesta quarta-feira (17). No próximo domingo, no Estádio Antônio Accioly, o clube paulista enfrenta o Atlético-GO, às 18h30.

Quer saber tudo o que rola com o São Paulo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.