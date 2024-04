Paulinho reforça desejo de renovar com Corinthians: 'É uma decisão do clube'

O volante Paulinho deixou claro que tem o desejo de renovar seu contrato com o Corinthians após o empate diante do Atlético-MG, no último domingo (14). O camisa 8 disse que seus representantes estão em contato com a diretoria, e que a decisão está com o clube.

"Como falei, é algo que sou tranquilo de falar. Estou focado na recuperação, no retorno. Deixei o meu representante conversar com a diretoria, já teve essa conversa, coloquei meu desejo. Vão conversar com meu representante para ver o que é bom para todo mundo. Respeito o tempo, é difícil um presidente saber a forma que eu iria retornar, muitas vezes não se fala nisso, mas é uma decisão do clube. Com certeza vai sair o melhor. Meu desejo é ficar", disse Paulinho em zona mista.

O contrato do volante vai até junho e a tendência é que seja renovado pelo menos até o final do ano. O jogador é considerado uma referência no vestiário e, dentro de campo, é capaz de realizar diferentes funções.