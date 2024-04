Grêmio formalizará à CBF reclamação pela arbitragem do jogo contra o Vasco

O Grêmio ficou na bronca com a arbitragem após o duelo contra o Vasco, no último domingo (14), em São Januário, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, o clube gaúcho confirmou que formalizará uma reclamação na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta semana.

A reclamação gremista vem por conta de um lance no final do primeiro tempo, quando o jogo ainda estava 2 a 0 para o Vasco. Na jogada, a bola bate no braço do lateral Lucas Piton e, na visão do Grêmio, a penalidade deveria ter sido marcada, algo que não ocorreu.

"A arbitragem errou várias vezes hoje e comprometeu o resultado da partida. O Grêmio vai formalizar uma reclamação na CBF na próxima semana", foi escrito pelo clube.