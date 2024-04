Com dois gols em dois jogos, André Silva ganha força em briga por titularidade no São Paulo

André Silva, anunciado pelo São Paulo no início de março, atravessa bom momento com a camisa Tricolor. Apesar da derrota, por 2 a 1, no Morumbis, no último sábado, pela rodada de estreia do Brasileirão, o atacante conseguiu se destacar e cravou um golaço para a equipe paulista.

Antes, na última quarta-feira, o atacante havia marcado o primeiro gol da vitória do São Paulo por 2 a 0, contra o Cobresal, do Chile, pela Copa Libertadores. O camisa 17, que entrou aos 26 minutos do segundo tempo, aproveitou sobra na pequena área e mandou a bola para o fundo das redes.

Contra o Fortaleza, com apenas 14 minutos em campo, entrando no lugar de Luciano, André Silva conseguiu fazer um golaço, de fora da área, mandando um foguete no ângulo direito de João Ricardo, arqueiro do Fortaleza, aos 39 minutos da etapa complementar. O atacante contou com assistência de Erick. Além do gol marcado, o camisa 17 completou dois dribles e distribuiu um passe decisivo.