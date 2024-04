Atuais campeões das Séries A e B, Palmeiras e Vitória voltam a se enfrentar após mais de cinco anos

O Palmeiras faz sua estreia no Campeonato Brasileiro neste domingo, diante do Vitória. O duelo marcará o encontro entre os dois atuais campeões das Séries A e B do futebol nacional.

A equipe alviverde detém o título não é de agora. O clube também conquistou o Brasileirão de 2022 e, agora, busca o terceiro troféu nacional consecutivo.

Do outro lado, o Vitória está de volta à elite do futebol brasileiro após cinco anos. O Leão, que chegou a cair à Série C do Campeonato Brasileiro em 2021, se reergueu e fez uma campanha de recuperação na Segunda Divisão. O time de Léo Condé dominou a Série B e garantiu o acesso com algumas rodadas de antecedência.