Confira raio-x das últimas cinco campanhas do Corinthians no Brasileirão

2021 - Dois turnos distintos

Se o primeiro turno do Corinthians no Brasileiro de 2021 foi de sobrevivência, com elenco limitado, o segundo foi o oposto. O Timão fez uma "gorda" janela de transferências no meio do ano e contratou nomes como Giuliano, Róger Guedes, Renato Augusto e Willian. Com os reforços e a volta do público aos estádios devido à redução de casos de covid-19, o time de Sylvinho "beliscou" uma vaga na Libertadores, com a 5ª colocação (57 pontos).

Jô e Róger Guedes empataram na artilharia do Brasileiro daquele ano, com sete gols cada. O primeiro, mesmo em baixa, ainda foi líder em assistências, com quatro.

2020 - Mancinismo

O Brasileiro do Corinthians em 2020 chegou a empolgar, com bom desempenho e resultados animadores. Porém, o time comandado por Vagner Mancini caiu de rendimento na reta final da temporada e não conseguiu garantir vaga na Libertadores, que era o principal objetivo. A equipe terminou na 12ª colocação, com 51 pontos, e se contentou com classificação para Sul-Americana.

O artilheiro do Timão naquela edição foi Jô, com seis gols marcados.