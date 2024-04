Santos atinge o melhor aproveitamento como mandante no Paulistão desde 2019

Desde então, o Santos deixou muito a desejar como mandante. A pior marca neste intercalo foi em 2022, com 44%. A melhor foi em 2023, com 66%.

Classificação e jogos Paulista

Nesta temporada, o Peixe disputou dois jogos longe da Vila Belmiro. O time venceu o São Bernardo com mais de 50 mil pessoas no Morumbis e superou o Red Bull Bragantino com quase 45 mil na Neo Química Arena.

Agora, o clube espera manter o bom desempenho dentro de casa na Série B. Nos três primeiros compromissos, contudo, o Alvinegro Praiano terá que jogar com portões fechados devido a uma punição do STJD. Nos três seguintes, o setor destinado às organizadas estará interditado.

O Santos estreia na segunda divisão do Campeonato Brasileiro entre os dias 19 e 21 de abril, contra o Paysandu, em casa. A CBF ainda não detalhou a rodada.