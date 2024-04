Santos tem interesse na contratação de Breno Lopes, do Palmeiras

De olho em reforços para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos tem mais um alvo no mercado da bola. O clube está interessado na contratação do atacante Breno Lopes, do Palmeiras. A informação foi inicialmente publicada pela TNT Sports e confirmada pela reportagem.

Algoz do Peixe na Libertadores de 2020, o jogador terminou a última temporada como titular do Verdão. Ele formou dupla de ataque com Endrick na conquista do Campeonato Brasileiro de 2023.

No entanto, Breno Lopes perdeu espaço no início deste ano com a ascensão de Flaco López. Ele disputou apenas oito partidas na atual temporada, sendo quatro como titular, e pode reforçar o Santos na segunda divisão.