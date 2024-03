Diretora de futebol, Cris Gambaré deixa o Corinthians e assume cargo na CBF

Cristiane Gambaré se despede do Corinthians após mais de oito anos e vai trabalhar com as seleções femininas da CBF.

O que aconteceu

O Corinthians anunciou nesta tarde a saída da profissional. A vaga de gestora do futebol feminino do Alvinegro Paulista será ocupada por Iris Sesso, que está no clube desde o final de 2020.

A diretora aceitou convite da CBF para assumir a coordenação técnica de seleções femininas do Brasil. Com isso, ela voltará atuar junto de Arthur Elias, ex-técnico do Corinthians e atual comandante da seleção brasileira feminina.