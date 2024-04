Campeão mundial, Iniesta comenta em publicação do Santos e agita torcedores

Um comentário nas redes sociais do Santos está agitando os torcedores. Campeão mundial com a Espanha, Andrés Iniesta reagiu a um vídeo da vitória do Peixe sobre o Palmeiras por 1 a 0, na noite deste domingo, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista.

O post mostra a celebração de Diego Pituca após o apito final. Iniesta comentou várias mãos para cima e recebeu muitas respostas de santistas. A maioria pede para que o experiente meio-campista vá para o Alvinegro Praiano, Alguns ainda brincaram: "vem ser reserva do Pituca".

Foto: Reprodução