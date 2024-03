Experiente em decisões, Carille previu final contra o Palmeiras após derrota do Santos no Allianz

O técnico Fábio Carille previu a final entre Santos e Palmeiras no Campeonato Paulista. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, na sede da FPF (Federação Paulista de Futebol), com os dois times da decisão, o treinador disse que quis enfrentar o rival após uma derrota na fase de grupos.

No final de janeiro, pela terceira rodada do Paulistão, o Peixe foi derrotado pelo Palmeiras no Allianz Parque, por 2 a 1. Ao término da partida, o treinador do clube alvinegro disse a outros membros da diretoria: "Quero chegar na final, e quero que seja contra o Palmeiras".

"Termina o jogo contra o Palmeiras, foi a terceira rodada, perdemos por 2 a 1. Os atletas estão aqui, pode perguntar a qualquer diretor que estava ali na sala. Eu falei que queria chegar na final, e queria chegar contra o Palmeiras. Isso lá na terceira rodada. Todo mundo dentro do Santos sabe que eu falei isso naquela semana, sem raiva, sem nada. Disse: 'quero chegar na final do Paulista, e tomara que seja contra o Palmeiras'. E chegou. Contente por isso. E agora é foco total, preparação total para que sejam dois grandes jogos", relembrou.