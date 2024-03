Veículos espanhóis repercutem gol de Endrick pela Seleção: "Colocou o Bernabéu no bolso"

Os principais veículos espanhóis repercutiram o gol marcado por Endrick no amistoso do Brasil com a Espanha, que terminou empatado por 3 a 3, nesta terça-feira, no Santiago Bernabéu.

Esta não é a primeira vez que Endrick toma conta dos noticiários internacionais. O mesmo já havia ocorrido quando o jovem atacante do Palmeiras, já vendido ao Real Madrid, fez o gol da vitória sobre a Inglaterra, em pleno Wembley, na cidade de Londres.

Um dos principais noticiários da Espanha, o Marca destacou o fato do garoto de 17 anos ter brilhado em Wembley e no Santiago Bernabéu em um intervalo de apenas quatro dias.