Dorival questiona ausência do VAR e avalia início pela Seleção: "Resposta muito positiva"

O técnico Dorival Júnior ficou na bronca com a arbitragem após o empate da Seleção Brasileira com a Espanha nesta terça-feira, no Santiago Bernabéu, por 3 a 3. O comandante criticou a atuação do árbitro António Nobre e questionou a ausência do VAR.

A partida amistosa não contou com a presença da arbitragem de vídeo. Dorival e os jogadores brasileiros reclamaram dos dois pênaltis marcados a favor da Espanha.

"Acho muito difícil (não ter VAR). O próprio árbitro está totalmente condicionado, na expectativa que o VAR ajude a definir. Percebi na marcação da primeira penalidade todas as dúvidas possíveis na cabeça dele. Demorou pelo menos uns dez segundos para, depois do apito, apontar para a marca da cal. É um fato isso. Todos estão acostumados, já faz pelo menos cinco anos que temos o apoio do VAR. Não há porque um jogo desse nível, com o futebol veloz como está não termos a possibilidade de contarmos com o apoio", criticou o treinador.