Corinthians: Hugo é único jogador que disputou todos os jogos no ano

O ex-lateral do Goiás começou bem a sua trajetória no Corinthians. Em sua partida de estreia, diante do Guarani, foi titular teve bom desempenho defensivo: segundo dados do Sofascore, Hugo fez três desarmes, além de ter bloqueado um chute e ter vencido três dos quatro duelos disputados pelo chão. Ofensivamente, porém, foi mais discreto.

No entanto, nos demais jogos, seja como titular ou reserva, não conseguiu repetir a boa atuação da estreia. Na partida contra o São Bernardo, inclusive, perdeu a vaga de titular para Diego Palacios, mas foi acionado pelo ex-técnico Mano Menezes no intervalo por conta da lesão do equatoriano.

Oscilação com António Oliveira

A partir daí, seguiu figurando nos 11 iniciais do Corinthians, mas sem demonstrar suas principais qualidades. Com a chegada de António Oliveira, porém, o jogador começou a perder espaço e viu o técnico dar prioridade para o zagueiro Caetano, que passou a ser improvisado na lateral esquerda.

Mesmo com a perda da titularidade, Hugo não deixou de atuar pelo Alvinegro. Contra Botafogo-SP, Portuguesa e Palmeiras, pelo Campeonato Paulista, saiu do banco de reservas para disputar os minutos finais dos respectivos duelos, voltando a mostrar alguns indícios do futebol apresentado diante do Guarani.

Foi contra o Cianorte, na primeira fase da Copa do Brasil, que Hugo retomou a titularidade no Timão, o que também passou pela irregularidade de Caetano. O defensor foi melhorando seu desempenho, principalmente defensivo, e engatou uma sequência de cinco jogos como titular com o treinador português.