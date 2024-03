Em retorno ao Santos, Pituca é destaque no meio e faz bom início de temporada; veja números

Diego Pituca faz sua segunda passagem pelo Santos. Jogou na equipe pela primeira vez de 2017 ao fim de 2020, quando deixou o futebol brasileiro para atuar no Kashima Antlers-JAP. Em seus primeiros anos de clube, se identificou rapidamente com a torcida.

O capitão santista já completou, no total, 163 jogos com a camisa do time da Baixada Santista, sendo que marcou nove gols e distribuiu oito assistências. Agora, vai em busca de novas marcas e do sonho de conquistar seu primeiro título com a equipe.

Com Pituca à disposição, o Santos volta a campo nesta quarta-feira (27) para um compromisso decisivo. Pela semifinal do Paulistão, o Peixe encara o Red Bull Bragantino, a partir das 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, estádio do Corinthians na Capital paulista.