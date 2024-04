Contra o São Paulo, Palmeiras busca melhorar desempenho em clássicos fora de casa na temporada

1 a 0 com Otero e levou a melhor. Essa foi a primeira derrota do time de Abel Ferreira na temporada. O Verdão, depois, virou esse placar, no Allianz Parque (2 a 0), e ficou com o título.

Palmeiras e Santos também se enfrentaram na fase de grupos, mas, também no Allianz Parque, o Palmeiras se impôs e venceu por 2 a 1. O outro clássico foi contra o Corinthians. Jogando na Arena Barueri, o Verdão fez 2 a 0, mas sofreu o empate do rival na reta final.

Sendo assim, na segunda-feira, o Palmeiras busca sua primeira vitória em clássico fora de casa. O Verdão defende uma invencibilidade de seis jogos contra o rival no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. Desde a última derrota, que aconteceu em 2017, o Verdão teve três vitórias e três empates.