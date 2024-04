Com Alan Franco, São Paulo segue invicto na temporada 2024

A temporada 2024 do São Paulo ainda não engrenou, com a equipe oscilando em diversos momentos. O torcedor, porém, pode ter uma certeza no momento: com Alan Franco em campo não tem derrota.

Em oito jogos, o defensor tem cinco vitórias e três empates. Sem ele, o time do Morumbis acumula cinco reveses, três empates e quatro vitórias.

Das partidas que atuou, Alan Franco começou como titular em sete: Santo André (3 a 1), Mirassol (1 a 1), Portuguesa (1 a 0), Água Santa (3 a 0), Guarani (1 a 1), Atlético-GO (3 a 0) e Barcelona-EQU (2 a 0). O único embate que veio do banco de reservas foi no empate contra o RB Bragantino (1 a 1), quando foi acionado na reta final.