Raissa Machado fala sobre depressão após Paralimpíadas e define objetivo para Paris

Raissa Machado, por fim, tem a meta de superar o desempenho em Tóquio e terminar no lugar mais alto do pódio em Paris 2024.

"Agora, eu acho que eu tenho maturidade o suficiente e consigo entender que agora a gente precisa do ouro no lançamento de dardos. Depois de seis meses das Paralimpíadas, eu bati o recorde mundial e com a marca eu era ouro. Então, eu acho que é tudo no planejamento de Deus e a gente precisa respeitar o momento", finalizou.

Após a prata, Raissa Monteiro seguiu como um dos destaques da modalidade, sendo a detentora do recorde mundial. O ouro nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023 e a prata no lançamento de dardo no Mundial Paris 2023 são os seus principais feitos neste ciclo.