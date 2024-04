Pirlo jogou 'só com a perna ruim' e ninguém notou. Seria possível hoje?

Dias, que tem experiência internacional com a seleção, além de ter trabalhado também no Al-Riyadh (SAU) e Al-Wasl (EAU), ainda recorda que o futebol ganhou intensidade.

No futebol de hoje isso seria bem mais difícil. O caso do Pirlo é quase há uma década atrás. Neste período, somos sabedores de que houve um incremento muito grande da intensidade das ações do futebol, estratégias que tornaram o jogo muito mais intenso nessa briga por espaços. Seria bem complicado ele fazer isso hoje

Imagem: Divulgação/Al Riyadh

Alta performance suporta a dor

Jogar com algum estágio de dor é corriqueiro para atletas de alta performance. O que diferencia cada caso é a intensidade e a tolerância a ela.

"O atleta de alto rendimento tem possibilidade de atuar com alguma lesão. Se for pequena, sem grande impacto, o atleta medicado, com analgesia, é possível que consiga jogar uma, duas partidas de futebol. Porém, se for uma lesão maior, uma ruptura ligamentar ou lesão de cartilagem expressiva, teria muita dificuldade, não conseguiria. Atletas de alto nível com lesões menores conseguem uma performance muito boa", disse Márcio Dornelles, médico do esporte.