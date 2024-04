Flaco projeta Palmeiras x São Paulo e fala sobre reencontro com Zubeldía: "Um pai futebolístico para mim"

"Muito feliz por ele, terá um grande desafio para ele comandar o São Paulo. Tenho um apreço muito grande por ele, é um pai futebolístico para mim. Feliz por isso, por enfrentá-lo, espero dar o meu melhor e respeitá-lo ganhando, né? Estou feliz de encontrá-lo no campo de jogo", finalizou.

Após a virada sobre o Independiente del Valle, por 3 a 2, na fase de grupos da Libertadores, o Palmeiras busca se reerguer no Brasileirão. A única vitória da equipe foi na estreia da competição. Depois, disso, o clube teve uma derrota e outro empate. Com isso, o Alviverde está na 11ª posição, com quatro pontos.

Flaco está sem marcar há quatro jogos. A última vez que balançou as redes foi na segunda rodada da Libertadores, na vitória do Palmeiras por 3 a 1 sobre o Liverpool-URU. No último compromisso da equipe, no Equador, o camisa 42deu assistência para o gol de Lázaro, que empatou o jogo, antes da virada.