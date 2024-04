Abel comanda Palmeiras em terceiro Choque-Rei do ano com segundo técnico diferente no São Paulo

O Palmeiras tem compromisso com o São Paulo marcado para a noite de segunda-feira, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20 horas (de Brasília), no Morumbis. Esse será o terceiro Choque-Rei na temporada.

O técnico Abel Ferreira, que comanda o Verdão desde outubro de 2020, reencontrará o rival, dessa vez, com o segundo treinador diferente no ano. O argentino Luis Zubeldía, que estreou pelo São Paulo no meio dessa semana, na Libertadores, estará à beira do gramado pela segunda vez, fazendo seu primeiro jogo pelo Brasileirão.

Nos outros clássicos entre Palmeiras e São Paulo, Thiago Carpini era o técnico do Tricolor. O primeiro Choque-Rei do ano foi válido pela Supercopa do Brasil. Na ocasião, o duelo terminou empatado sem gols e o time são-paulino faturou a taça nos pênaltis, no Mineirão.