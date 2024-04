JP Chermont se deslumbra com crescimento no Santos e ganha elogios de Carille: "Futuro brilhante"

"Eu creio que tenho muito a evoluir, como todos. Estou evoluindo bastante e fico muito feliz de ajudar. Estou indo bem. Esse grupo me acolheu muito bem desde que eu cheguei. Eles sempre me incentivam. Não tem um que me deixa para trás, sem exceção. Isso é motivo de orgulho. O apoio deles é fundamental e eu trabalho bem o meu mental", contou.

JP Chermont, aliás, também ganhou elogios do técnico Fábio Carille. Após o triunfo sobre o Avaí, o comandante fez questão de exaltar o Menino da Vila.

"Acompanho o JP Chermont desde a Copinha. É um jogador com um futuro brilhante. Esses jogadores jovens tem que aproveitar esse grupo com jogadores experientes. Caras que já viveram tanta coisa, Gil, João, Pituca, Giuliano, Furch, Guilherme... Esses jovens tem que aproveitar e aprender. O Chermont. além de ser um bom jogador, tem uma cabeça ótimos e isso vai fazer com que ele cresça ainda mais", analisou.

Com o êxito na Ressacada, o Santos pulou provisoriamente para a primeira colocação da Segunda Divisão, com seis pontos, assim como Sport e Operário-PR, que perdem no saldo de gols.

O Peixe volta a campo no dia 6 de maio, segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), quando recebe o Guarani, pela terceira rodada da Série B.