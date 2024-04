Contra o Palmeiras, São Paulo pode ter maior sequência de vitórias em 2024

Após a saída do técnico Thiago Carpini, o São Paulo emendou uma sequência de duas vitórias consecutivas, contra Atlético-GO e Barcelona, do Equador. A equipe, então, ganhou um respiro até o próximo compromisso.

Uma série como essa aconteceu apenas uma vez na temporada, quando o Tricolor bateu na sequência Portuguesa e Corinthians. Esse foi até então o melhor momento do time em 2024, com a quebra do tabu na Neo Química Arena e a conquista da Supercopa sob o Palmeiras no duelo seguinte.

Após isso, o São Paulo acumulou quatro vitórias, cinco derrotas e quatro empates. A queda de desempenho e a série negativa resultaram na demissão de Carpini.