Agora no Fluminense, Renato Augusto reencontra o Corinthians pela primeira vez após saída

O jogador, então, fechou com o Fluminense de Fernando Diniz. Ele acumula 11 partidas disputadas pela nova equipe (seis como titular), ainda sem gols ou assistências, mas como o título da Recopa Sul-Americana, sobre a LDU.

Renato passou duas vezes pelo Corinthians. A primeira delas, entre 2013 e 2015, rendeu três conquistas: o Paulistão e a Recopa Sul-Americana de 2013, além do Campeonato Brasileiro de 2015.

Ele retornou em 2021, após uma longa passagem pelo futebol chinês, mas não conseguiu erguer troféus. O clube até chegou a disputar a final da Copa do Brasil de 2022 com ele, mas perdeu nos pênaltis para o Flamengo.

Próximo adversário de Renato Augusto, o Corinthians ainda tem uma dívida com o jogador. Segundo o balanço que foi divulgado pelo clube, o Timão deve R$ 7,9 milhões a ele referente ao atraso no pagamento de direito de imagem do atleta.

A expectativa é que o meio-campista comece a partida como titular no domingo. Corinthians e Fluminense entrarão em campo às 16h (de Brasília), em Itaquera, pela quarta rodada do Brasileirão. Pressionado, a equipe do Parque São Jorge não vence há quatro jogos e ainda tenta conquistar seu primeiro triunfo no torneio.