Perto de retorno, Nestor pode pintar como reforço para o São Paulo na Libertadores

?? Nestor iniciou a transição com a preparação física!

O meio-campista se recupera de cirurgia no joelho esquerdo.#MadeInCotia#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/cCQd0V2oJI

? São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 26, 2024

Nestor seria o reforço necessário para o técnico Thiago Carpini. A inteligência para construir jogadas, e a alta participação no último terço do campo são características do meia que podem agregar ao esquema de jogo do treinador.

Sendo assim, Nestor possui chance de voltar aos gramados na partida contra o Talleres, que marca a estreia do São Paulo na competição. As duas equipes se enfrentam no dia 4 de abril (quinta-feira), às 21h (de Brasília), em Córdoba, na Argentina.