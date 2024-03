Tiago Nunes é anunciado como novo técnico da Universidad Católica, do Chile

¡Bienvenido, Profesor Tiago Nunes! ?? El Director Técnico brasileño selló su vínculo con #LosCruzados hasta el término de la temporada 2024 ??? Con extensa carrera en su país natal y un reciente paso por Sporting Cristal ??, el DT suma en su palmarés una Copa Sudamericana ?,... pic.twitter.com/3Q0Yy9UZDF ? Universidad Católica (@Cruzados) March 22, 2024

Em seu último trabalho, Tiago Nunes foi contratado pelo Botafogo para tentar salvar o título do Campeonato Brasileiro de 2023, porém, não obteve sucesso. Neste ano, as más atuações do Fogão pesaram, e o comandante deixou o clube em fevereiro com após não se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca. Ao todo, ele teve 15 jogos em sua passagem por General Severiano, quatro vitórias, sete empates e quatro derrotas.

Apesar do fracasso em seu último time, o brasileiro tem alguns bons trabalhos em seu currículo. Tiago Nunes foi campeão da Copa Sul-Americana pelo Athletico-PR, em 2018, e também da Copa do Brasil, em 2019.

Além de Botafogo e Athletico-PR, Tiago Nunes também comandou o Corinthians, Grêmio, Ceará e Sporting Cristal, do Peru.

A Universidad Católica não vive um bom início de temporada e ocupa a 12ª posição no Campeonato Chileno, com quatro pontos em quatro jogos. A equipe entra em campo nesta sexta-feira (23), às 19h (de Brasília), contra o Unión La Calera, fora de casa, pela liga nacional.