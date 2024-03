Último jogo do Santos contra a Portuguesa contou com show de dupla afastada por Carille

Até o meio do ano, Lucas Lima seguiu contribuindo bem para o Santos, com tentos e assistências. Na reta final da temporada, entretanto, o seu desempenho despencou. Em suas últimas 19 aparições, ele deu apenas um passe para gol, levou quatro amarelos e um vermelho.

Assim, a torcida voltou a ficar na bronca com o camisa 23, especialmente devido ao rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Com a mudança de diretoria e a chegada de Fábio Carille, portanto, o experiente atleta acabou sendo afastado e liberado para procurar novos clubes. Assim, ele fechou com o Sport.

Adeus sem saudade



Mendoza também foi afastado no começo deste ano e acertou a sua rescisão em comum acordo com a nova diretoria. Ele acertou com o Yukatel Adana Demirspor, da Turquia. Em caso de uma futura venda, o Peixe manteve 20% dos direitos econômicos do colombiano.

O colombiano estava no Alvinegro Praiano desde o começo de 2023 e somou 45 partidas, além de 10 gols e duas assistências. Ele foi o vice-artilheiro do clube na temporada. No dia do rebaixamento do clube para a Série B do Campeonato Brasileiro, Mendoza teve o seu carro queimado.

Da idolatria às polêmicas