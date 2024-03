James Rodríguez já aguenta ser titular? Veja o que Carpini pensa sobre o colombiano

James Rodríguez mais uma vez deixou uma boa impressão no clássico do último domingo, contra o Palmeiras, no Morumbis, pelo Campeonato Paulista. O colombiano foi acionado no segundo tempo e por pouco não decidiu o jogo, deixando Alisson na cara do gol após uma bela jogada individual, mas o volante tricolor chutou para fora. Por isso, boa parte da torcida já anseia ver o meio-campista como titular do Tricolor.

James já havia se destacado na última quarta-feira, contra a Inter de Limeira, em Brasília. O colombiano também entrou no segundo tempo daquele jogo, anotou uma assistência e marcou um gol.

Mas, afinal, quantos minutos James Rodríguez aguenta em campo? Tendo disputado apenas duas partidas em 2024, ambas saindo do banco de reservas, o colombiano talvez ainda precise ser introduzido no time com calma, gradativamente, até para evitar o risco de lesão.