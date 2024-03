Alvo do Flamengo, Maycon dá preferência ao Corinthians; entenda cenário

O volante Maycon, do Corinthians, desperta interesse no Flamengo de Tite. O Rubro-Negro já está em negociação com o Shakhtar Donetsk, clube que detém os direitos econômicos do atleta de 26 anos.

Maycon tem a preferência de seguir no Alvinegro, clube que ele e sua família nutrem forte identificação. O jogador foi revelado nas categorias de base do Corinthians e está em sua terceira temporada de empréstimo após retornar da Europa.

Maycon é titular absoluto da equipe de António Oliveira e vem melhorando de rendimento desde a chegada do português. Já no Flamengo, é sabido que o jogador teria que conquistar seu espaço e contaria com forte concorrência no setor.