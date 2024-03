Tite pede, e Flamengo negocia a contratação de Maycon, do Corinthians

A janela de transferências termina na próxima quinta-feira (7). Porém, de acordo com o Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas da CBF, os jogadores envolvidos nas competições estaduais podem se transferir para outras equipes das Séries A e B até o dia 19 de abril.

Revelado no Corinthians, Maycon está em sua segunda passagem pelo Timão. Em 2024, o volante disputou 11 jogos, com dois gols e duas assistências. O contrato dele com o time ucraniano termina no fim de 2026.