São Paulo perde Pablo Maia para "decisão" no Paulista; veja as opções de Carpini

O São Paulo tem um desfalque importantíssimo para a última e decisiva rodada do Campeonato Paulista, no próximo domingo, contra o Ituano, às 16h (de Brasília), fora de casa: Pablo Maia.

O volante recebeu o terceiro cartão amarelo durante o clássico deste domingo, contra o Palmeiras, no Morumbis, e terá de cumprir suspensão automática no jogo que valerá a classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista.

Sem Pablo Maia, Luiz Gustavo seria o substituto direto no meio-campo do São Paulo, porém, o volante também está fora de ação, se recuperando de uma lesão no tendão de Aquiles da perna direita.