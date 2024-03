Arsenal faz 5 no 1° tempo, amassa Sheffield e segue na briga pelo título do Inglês

Hoje, o Arsenal goleou o Sheffield United por 6 a 0 pela 27ª rodada do Campeonato Inglês, fora de casa. A sexta vitória seguida do time no torneio contou com gols de Odegaard, Bogle (contra), Martinelli, Havertz, Ben White e Rice.

Durante o duelo, o atacante Gabriel Jesus voltou após período fora por uma lesão no joelho. A última partida do ex-Palmeiras havia sido contra o Nottingham Forest, no dia 21 de janeiro.

Com 61 pontos, os londrinos estão na terceira posição, atrás de Manchester City (62) e Liverpool (63), respectivamente segundo e primeiro colocados. Já os mandantes estão na lanterna, com 13.