Leverkusen abre 10 pontos de vantagem para o Bayern de Munique no Alemão

A vida do Colônia complicou logo no começo da partida, aos 12 minutos da etapa inicial, quando Thielmann pisou no calcanhar de Xhaka. Após revisão no VAR, o árbitro optou por expulsar o atacante do time da casa.

O Bayer Leverkusen abriu o placar alguns minutos depois, aos 36. Grimaldo foi acionado pela ponta esquerda e cruzou para a área. A bola foi atravessando os marcadores até chegar em Frimpong, que só precisou completar para o gol.

O líder do campeonato aumentou o placar já no segundo tempo, aos 23 minutos. Amine Adli ganhou dividida pela ponta esquerda e passou para Grimaldo, que estava invadindo a área. De primeira, o lateral finalizou e contou com a bola passando por baixo das pernas do goleiro rival.