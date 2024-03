Ministério Público da Espanha planeja recorrer de sentença dada à Daniel Alves

O Ministério Público planeja recorrer da sentença que condenou Dani Alves por ter agredido sexualmente uma jovem em uma discoteca na cidade de Barcelona. Ele recebeu quatro anos e meio de prisão pela decisão do tribunal da cidade de Barcelona.

O recurso considera o tempo de prisão muito brando e pretende contestar o atenuante da pena, em relação aos 150 mil euros pagos à vítima por "reparação dos danos causados". O atacante Neymar ajudou Daniel Alves para quitar esse valor, antes mesmo do julgamento.

Daniel Alves está preso desde 20 de janeiro do ano passado em função do crime cometido em dezembro de 2022. Esse período cumprido já é levado em conta dentro da pena imposta ao ex-jogador do Barcelona.