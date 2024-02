Giuliano desfalca o Santos em mais da metade dos jogos

Nesta última quarta-feira, Giuliano não participou do treino no CT Rei Pelé e se limitou a atividades na academia. Se recuperando da lesão, ele tem alternado entre trabalhos internos e no gramado nos últimos dias.

A ausência do jogador deixou uma enorme dúvida na cabeça de Carille nos últimos jogos. Sem Cazares, também com uma lesão, o treinador ficou sem um armador e teve que improvisar Otero e Willian Bigode na posição. Contudo, eles não foram bem fora de suas posições.

Antes disso, Giuliano vinha se destacando com a camisa do Peixe. Ele marcou dois gols e deu uma assistência em só três partidas pelo clube. Seu desfalque, portanto, foi sentido pelo time.

A boa notícia é que o comandante deve contar com o retorno de Cazares para enfrentar o Bragantino. O equatoriano treinou normalmente na última quarta-feira e deve ficar à disposição da equipe.

O jogo está marcado para as 18h (de Brasília) deste domingo (3), no Estádio Nabi Abi Chedid, pela penúltima rodada do Paulistão. Já classificado, o Santos lidera o Grupo A, com 22 pontos, e mira o topo da classificação geral do Estadual.

