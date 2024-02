Gerson manda mensagem para torcida do Flamengo antes de cirurgia

O Flamengo não terá o meia Gerson nos próximos meses. O jogador vai passar por uma cirurgia amanhã para corrigir um problema nos rins.

O meia do Rubro-Negro utilizou as redes sociais para tranquilizar a torcida antes da realização do procedimento.

"E aí, rapaziada. Boa tarde. Passando aqui para agradecer a todos vocês pelas mensagens de apoio e carinho. Vou dando notícias para vocês. Já já o Coringa está de volta. Fé em Deus e vai dar tudo certo", disse.