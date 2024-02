Marcelinho sofre para se firmar no Santos e é o reforço menos utilizado por Carille

Marcelinho pode jogar tanto na esquerda quanto na direita no setor ofensivo. Ele encara a concorrência de Guilherme, Pedrinho, Otero e Weslley Patati.

Formado no Palmeiras, Marcelinho deixou a Academia de Futebol em 2021 para se juntar ao Vasco, também para jogar na base. Após isso, o atacante também somou passagens pelos juniores do Cruzeiro e jogou no profissional de Ferroviária e Água Santa, até chegar no Tombense.

Pelo clube mineiro, o atleta conseguiu ser um dos destaques da temporada de 2023: em 47 partidas, fez sete gols e distribuiu duas assistências. Agora, o ponta retorna ao futebol paulista para jogar no rival do clube que o revelou.

O Santos volta a campo no próximo domingo (3), às 18h (de Brasília), quando visita o Red Bull Bragantino, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista.

