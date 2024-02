Corinthians terá prejuízo financeiro e até 23 dias de treino se cair no Paulista

A possível eliminação do Corinthians na primeira fase do Campeonato Paulista pode render algumas consequências importantes para o time pensando no restante da temporada. A equipe figura na lanterna do Grupo C e tem chances remotas de conquistar uma vaga no mata-mata do Estadual.

A primeira delas é óbvia: prejuízo financeiro. Sem participar da fase eliminatória do Paulista, o Corinthians deixaria de arrecadar com bilheteria em jogos decisivos - a média é de cerca de R$ 2 milhões por partida - e não iria atingir a primeira meta orçamentária para este ano, que é chegar, no mínimo, às semifinais da competição.

Por outro lado, o clube ganharia uma nova oportunidade de evoluir coletivamente. Isso porque, com a eliminação na competição, o técnico António Oliveira teria um largo período sem jogos para trabalhar a equipe, em uma espécie de intertemporada.