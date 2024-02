Lateral cita queda de cabelo por estresse no Corinthians e alívio com saída

No começo, ficou uma mágoa por tudo que eu vivi lá, tudo o que aconteceu, todos os títulos. Eu ganhei praticamente todos os títulos da base: Mundial, Copinha, Paulista e pelo estado que eu fiquei também. Eu acho que por ser muito jovem e não entender das coisas, eu praticamente estava em depressão. Meu cabelo caiu dos lados por estresse e quando eu saí de lá e fui para o Atlético-MG foi praticamente um alívio para mim.

Fiquei um tempo chateado, mas depois percebi que não era o clube em si, mas as pessoas que estavam no comando naquela época. O clube não tem nada a ver, não tem culpa nenhuma disso.

Da Série D para 'enfrentar' guerra e CR7 na Europa

Renan conviveu com lesões na base do Atlético-MG, mas conseguiu espaço no time profissional em 2018. Recuperado de um problema, ele treinava no CT do clube enquanto o restante do elenco sub-20 estava de férias até que foi chamado por Thiago Larghi, técnico da época, para integrar o elenco.

O lateral fez sua estreia no profissional em 2019, já sob o comando de Levir Culpi. Renan estava emprestado ao Galo por um clube que pertencia ao seu agente da época e esperava uma renovação do contrato, que ia até junho, mas ela não veio.

A carreira do jogador seguiu no Joinville, então na Série D do Brasileirão, a convite de um amigo. Titular no campeonato nacional em 2020, Renan estava com tudo certo para jogar o Paulistão de 2021 pelo São Caetano quando veio um convite do Bahia.