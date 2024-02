No Morumbis, Santos tenta vencer como mandante após quase cinco anos

Classificação e jogos Paulista

Com isso, a equipe só voltou a jogar em São Paulo em fevereiro de 2020, quando empatou em 0 a 0 com o Palmeiras, no Pacaembu. Na sequência, devido a pandemia da covid-19, o Santos ficou mais de dois anos sem mandar embates longe do Urbano Caldeira.

O retorno foi no frustrante empate de 0 a 0 com o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro de 2022. Ainda naquele ano, o Alvinegro Praiano ficou no 1 a 1 com o Avaí. Ambos os jogos foram na Arena Barueri.

Já em 2023, o Santos disputou só uma partida na capital. Em 28 de janeiro, os comandados de Odair Hellmann empataram em 1 a 1 com a Ferroviária, no Canindé, pelo Campeonato Paulista.

Agora, portanto, o Santos espera poder voltar a celebrar uma vitória na cidade de São Paulo como mandante. O duelo com o São Bernardo está marcado para às 11 horas (de Brasília).

O Santos vive situação confortável no Paulistão. Já classificado à próxima fase, o time lidera com folga o Grupo A, com 19 pontos. Apesar disso, o time vem de derrota para o Novorizontino, na Vila Belmiro, por 2 a 1.