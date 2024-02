Dirigente do Botafogo fala sobre busca por novo treinador

"As decisões do Botafogo e da Eagle passam pelo John (Textor), por mim, pelo Alessandro (Brito), pelo Thairo (Arruda), todos têm contribuições. Não existe treinador do X ou Y, é uma decisão conjunta. John é nosso chefe, tem poder de decisão, mas precisamos trocar mais informações por decisão assertiva", afirmou.

O diretor de futebol destacou que há nomes em pauta entre os integrantes da SAF alvinegra.

"A partir do momento que decidiu-se pela não continuidade do Tiago Nunes, passamos a trabalhar com nomes, em conjunto, discutindo com calma. Ficamos tranquilos com o Fábio (Matias) conosco, é um assistente do Botafogo, vai estar à frente o quanto for necessário. Queremos definir o mais rápido, mas tem que ser algo feito com cuidado. John é muito presente conosco, trocamos ideias, vamos ter cuidado para tomar a decisão o mais assertiva possível. É como o processo vai ser feito", garantiu.

Mazzuco ainda confirmou que o Alvinegro está com dois jogadores a caminho. O meio-campista Allan, do Al-Wahda, e o atacante Igor Jesus, do Shabab Al Ahli, assinaram pré-contratos.

"Allan tem um pré-contrato assinado conosco, há uma tentativa que ele venha antes, assim como Igor Jesus. São dois atletas com quem já temos compromisso firmado pensando na janela do meio do ano, mas com a possibilidade de trazê-los o quanto antes, o que não é fácil, já que a janela fecha em breve", destacou.

Com a vitória sobre o Audax, no Nilton Santos, o Botafogo está em quinto lugar na Taça Guanabara, com 17 pontos. A equipe chega à última rodada da competição dependendo de um triunfo no clássico diante do Fluminense, além de ter que torcer por um tropeço do Vasco no duelo com a Portuguesa.