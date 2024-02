Rivais no Paulista, São Paulo e Guarani decidiram o Brasileirão há 38 anos

? São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 25, 2023

Três dias depois, a segunda decisão teve o Guarani como mandante e o Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), como palco. Atuando diante de quase 40 mil torcedores, o Tricolor, mais uma vez, saiu atrás, em gol contra de Nelsinho, marcado logo aos dois minutos de jogo. Aos nove, o São Paulo empatou em cabeçada de Bernardo, desviada por Ricardo Rocha, ainda zagueiro do Bugre, contra a própria meta.

Com a nova igualdade por 1 a 1 no tempo normal, o confronto foi para a prorrogação. No primeiro minuto do tempo extra, a equipe paulistana assumiu a liderança do placar, com gol de Pita, respondido seis minutos mais tarde, em empate de Boiadeiro. Já na segunda etapa, o Guarani fez o 3 a 2 com João Paulo, aos 17, e o Tricolor conseguiu levar a decisão para os pênaltis com gol de Careca no último minuto.

Vale lembrar que, enquanto o marcador ainda apontava 2 a 2, na prorrogação, Vágner Mancini, hoje treinador do Ceará, foi expulso por reclamação.

Por fim, Boiadeiro abriu a disputa de pênaltis e parou em Gilmar. Pelo lado são-paulino, Careca foi o primeiro a bater e também perdeu - o goleiro Sérgio Neri fez a defesa. No Guarani, João Paulo ainda desperdiçaria a sua cobrança e, como nenhum outro jogador mais errou, o São Paulo venceu por 4 a 3 e se sagrou campeão brasileiro de 1986. Dario Pereyra, Fonseca, Rômulo e Wagner Basílio foram os batedores do Tricolor a converter suas finalizações.