Quem é o 'garçom' alemão que dá mais assistências no futebol mundial

Na última partida, na qual o time venceu o Mainz por 2 a 1 pelo Campeonato Alemão, o meio-campista deixou uma assistência para o gol de Robert Andrich, o segundo da equipe no jogo.

O Bayer Leverskusen, clube que o revelou, está fazendo uma temporada excepcional. Com o ex-jogador espanhol no comando, o time não sabe o que é perder na temporada 2023/2024, já que soma incríveis 29 vitórias e quatro empates, gerando assim o maior aproveitamento da Europa (91.9%) e a maior invencibilidade de um clube alemão na história. Líder da Bundesliga, a equipe alemã avançou à semifinal na Copa da Alemanha após vencer o Stuttgart, além de estar nas oitavas de final na Liga Europa.

Por fim, somando todas as competições, a equipe tem média de quase três gols por jogo, já que conta com 97 anotados. Na parte defensiva, a equipe de Xabi Alonso também impressiona, com apenas 24 sofridos.

O Bayer Leverkusen retorna aos gramados no próximo domingo, às 11h30 (de Brasília), diante do Colônia no RheinEnergieStadion, pela 24ª rodada do Campeonato Alemão.