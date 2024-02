Bigode supera 'briga mental' após reserva e reencontra alegria no Santos

"Hoje não tem nada específico do que vou trabalhar e desenvolver. Quero desfrutar desse momento. Tem alguns jogadores que conseguem projetar antes, não posso descartar essa ideia, mas hoje não tenho nada definido. Ainda tenho uma boa gordura para queimar no futebol. Não vou ficar sofrendo o que vai acontecer e o que vou fazer", contou à reportagem.

"Vou gastar minhas energias para focar no meu trabalho e extrair o máximo. Com o tempo, é bom ter esse planejamento, mas com cautela, sem tirar muito meu foco do agora. Tenho que desfrutar daquilo que amo fazer. Quero parar com a cabeça boa e depois tocar minha vida com muita leveza e ser feliz no que vou realizar. Tenho muita coisa para acontecer no futebol. Estou muito feliz", finalizou.

