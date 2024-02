'Quanta porrada você me deu!': Rincón fala sobre encontro com Neymar

"Naquele dia [jogo contra o Brasil nas Eliminatórias], fizemos um trabalho tático importante. O Diniz, que estava na época, faz esse jogo de aproximação e nós tentamos limitar o Neymar e o Vinícius, esses jogadores com muita qualidade. Conseguimos um empate, que para nós é histórico. Vir ao Brasil e tentar jogar de igual para igual e conseguir um ponto é um sinal de competitividade", completou.

Classificação e jogos Eliminatórias Sul-Americanas

Tomás Rincón também falou sobre o crescimento da seleção venezuelana no cenário do futebol sul-americano. O meio-campista avaliou que hoje a seleção de seu país é mais respeitada pelos gigantes do continente.

"Uma das coisas que eu sempre quis é que quando Brasil e Argentina fossem jogar na Venezuela, pensassem: 'Temos que jogar, não vai ser fácil'. E é isso que está acontecendo agora. Estamos tentando nos consolidar em casa, com o apoio das pessoas - no último jogo tinha 50 mil no estádio e a gente capitalizou essa energia", apontou Rincón.

O Zona Mista do Hernan, apresentado pelo colunista do UOL André Hernan, vai ao ar às segundas-feiras, às 10h, no canal do UOL Esporte no YouTube.