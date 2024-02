Palmeiras é denunciado pelo TJD por objetos jogados em campo no Derby

O Derby paulista foi realizado no último domingo, mas segue rendendo consequências aos clubes. Hoje (23), o Palmeiras foi denunciado pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-SP) devido aos objetos arremessados pela torcida no gramado da Arena Barueri.

Árbitro do clássico, Raphael Claus relatou na súmula que, aos 7 minutos do segundo tempo, uma moeda foi atirada na direção do goleiro Cássio. Já aos 24 minutos da mesma etapa, torcedores alviverdes tentaram atingir António Oliveira, técnico do Corinthians, com uma capa de celular de plástico.

O Palmeiras foi denunciado pelo Tribunal com base no Artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que diz que o clube teria deixado de "tomar providências capazes de prevenir e reprimir: I - desordens em sua praça de desporto; II - invasão do campo ou local da disputa do evento desportivo; III - lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo".